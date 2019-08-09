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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Когда ждут сенсаций. Превью к последнему туру второго круга КПЛ-2019

Матчами 22-го тура завершится второй круг чемпионата Казахстана по футболу. При этом лидеры играют в гостях, противостоять им будут не самые сильные команды. Несмотря на это, болельщики надеются, что не фавориты смогут преподнести сюрпризы. Более подробно о предстоящих встречах рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Футбол. Премьер-лига. Тур 22

10 августа (суббота)

«Атырау» — «Кайсар»

Шансы на победу у гостей предпочтительные, все-таки у них более сыгранная и организованная команда. Но «нефтяники» играют дома и отступать им некуда. Неудача их может отбросить с десятого места на предпоследнее, 11-е в таблице. Этот фактор вкупе с разворачивающейся упорной борьбой за выживание может заставить хозяев прыгнуть выше головы. Да и новоиспеченные легионеры — хорватский защитник Себастьян Антич и бразильский полузащитник Алекс Бруно должны усилить игру атыраусцев. Не за красивые глаза их же приглашали.

В первом туре «Атырау» выиграл у «Кайсара» (1:0). Прежде команды провели 33 очные встречи, в которых 13 побед одержал атырауский клуб при десяти ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 37−32.

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«Окжетпес» — «Жетысу»

Достаточно равные по силам соперники, каждый из которых к этому противостоянию подходит с двумя победами подряд в активе. По сути, выиграть в состоянии любая из сторон, да вот синегорцы вряд ли забыли горькое поражение в первом туре со счетом 1:5. Иначе говоря, реваншистские настроения могут им помочь в достижении приемлемого результата.

В то же время не будем забывать, что талдыкорганцев возглавляет Дмитрий Огай, способный на опыте переиграть тактически более молодого оппонента в лице Андрея Карповича.

В таблице же кокшетаусцы занимают восьмое место с пятиочковым отставанием от идущих шестыми талдыкорганцев.

Всего между клубами было проведено 32 игр, в них 15 раз выигрывал «Жетысу» при шести ничьих и 11 поражжениях с разницей мячей 43−30.

11 августа (воскресенье)

«Иртыш» — «Тобол»

Павлодарцы в последних трех турах выглядели неубедительно, проиграв с общим счетом 0:7. В этой связи будет чудом, если они зацепятся хотя бы за ничейный результат. С другой стороны, очки им нужны позарез, чтобы покинуть подвал таблицы. В этом смысле у костанайцев дела обстоят значительно лучше, они — единоличные лидеры и в этом статусе могут завершить второй круг, если, конечно, с должным уважением отнесутся к сопернику.

В первом туре «Тобол» не заметил сопротивления «Иртыша» (3:0). Хотя в личных встречах соблюден паритет — в 66 матчах каждая из команд одержала по 23 победы при 20 мирных исходах с разницей мячей 81−72 в пользу «Тобола».

«Тараз» — «Кайрат»

Таразцы в предыдущем туре нанесли поражение неслабому «Ордабасы» (1:0). Так почему бы им не попытать счастье и в поединке с алматинцами. Тем более гости не собираются отсиживаться в обороне, вследствие чего игрокам Вахида Масудова представится возможность выбегать в контратаки. Тут уже дело будет за реализацией. И все же состав у «Кайрата» более мастеровитый, что, в общем-то, и может повлиять на конечный итог. Плюс для кайратовцев очень важно не отпустить вперед возглавляющего таблицу «Тобол», от которого они отстают всего на один балл.

В первом туре «Кайрат» оказался удачливее «Тараза» (2:0). В «личке» у алматинского клуба также перевес — 26 побед в 53 матчах при 12 ничьих и 15 поражениях с соответствующей разницей мячей 72−45.

«Шахтер» — «Ордабасы»

Шымкентцам необходимо реабилитироваться за поражение от «Тараза», да и пора им показывать более стабильную игру, если по итогам сезона по-прежнему намереваются попасть в призовую тройку, от которой их сейчас отделяют четыре пункта. В сравнении с ними карагандинцы не преследуют серьезных задач, но дать бой вполне способны, победа над «Астаной» в 21-м туре — тому лишнее доказательство.

В первом туре «Ордабасы» взял верх над «Шахтером» (3:0). В целом «горняки» несильно отстают от южан в статистике личных встреч, выиграв 16 игр при 13 ничьих и 20 поражениях с разницей мячей 49−52.

«Актобе» — «Астана»

Фаворит в этой паре очевиден, столичные футболисты обязаны спокойно набирать дежурные три очка. На их стороне и опыт, и мастерство, и длина скамейки. Только сами гости могут сотворить сенсацию не в свою пользу, в остальном, а именно количество голов зависит от их концентрации и настроя.

В первом туре команды выдали результативный поединок, завершившийся победой подопечных Романа Григорчука со счетом 4:1.

В общей сложности «Астана» обыгрывала «красно-белых» 20 раз при 11 ничьих и восьми поражениях с общей разницей мячей 56−35.

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