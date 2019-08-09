«Кайрат» заинтриговал видео с футболистами и танком в немецкой деревне

«Как связаны наш клуб, танк и немецкая деревня? Ответы скоро в кинотеатрах страны!» — говорится в публикации, геотег которой — Мюнхен, Германия.

Отметим, что «Кайрат» с 41 очком после 21 тура КПЛ идет на третьем месте, уступая «Астане» по разнице мячей и отставая от лидирующего «Тобола» на один балл. Завтра, 10 августа, алматинцы в гостях сыграют с «Таразом».