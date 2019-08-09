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16:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» заинтриговал видео с футболистами и танком в немецкой деревне

В официальном Instagram «Кайрата» появился необычный пост, на котором мимо футболистов проезжает танк с флагом клуба.

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«Как связаны наш клуб, танк и немецкая деревня? Ответы скоро в кинотеатрах страны!» — говорится в публикации, геотег которой — Мюнхен, Германия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Кайрат» с 41 очком после 21 тура КПЛ идет на третьем месте, уступая «Астане» по разнице мячей и отставая от лидирующего «Тобола» на один балл. Завтра, 10 августа, алматинцы в гостях сыграют с «Таразом».

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"Кайрат" заинтриговал видео с футболистами и танком в немецкой деревне
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