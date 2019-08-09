Синдзи Кагава подписал контракт с «Сарагосой»

Отмечается, что соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано на два года. Сумма трансфера не называется.

Кагава перешел в «Боруссию» из японского клуба «Сересо Осака» в 2010 году, в 2012-м игрока приобрел английский «Манчестер Юнайтед», а в 2014-м он вернулся в дортмундскую команду. В январе 2019 года хавбек был арендован турецким «Бешикташем», в составе которого провел 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.