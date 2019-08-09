Покеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что у лондонцев могут возникнуть проблемы
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что у лондонцев могут возникнуть проблемы
Напомним, что с 8 августа трансферы в АПЛ запрещены.
— Мы в невыгодном положении по сравнению с европейскими клубами, потому что у них есть еще 20 дней на работу, — цитирует BBC аргентинского специалиста. — Я думаю, что это большое преимущество для них. Это может создать беспорядок в таких клубах, как наш, в клубах в Англии.