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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Покеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что у лондонцев могут возникнуть проблемы из-за раннего закрытия трансферного окна.

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Источник: AP 2019

Напомним, что с 8 августа трансферы в АПЛ запрещены.

— Мы в невыгодном положении по сравнению с европейскими клубами, потому что у них есть еще 20 дней на работу, — цитирует BBC аргентинского специалиста. — Я думаю, что это большое преимущество для них. Это может создать беспорядок в таких клубах, как наш, в клубах в Англии.

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