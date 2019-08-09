Сульшер в восторге от работы «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

— Когда трансферное окно закрылось, мы почувствовали облегчение, — цитирует Topmercato Сульшера. — Я в восторге от трех подписанных нами игроков. Конечно, всегда найдутся фанаты, которые хотят покупать больше футболистов, но это не то чувство. Мы показали игрокам, которые остались здесь, что такое доверие, мы верим в них.