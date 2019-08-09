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19:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сульшер в восторге от работы «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

Состав «красных дьяволов» пополнили Гарри Магуайр, Дэниэл Джеймс и Аарон Ван-Биссака.

— Когда трансферное окно закрылось, мы почувствовали облегчение, — цитирует Topmercato Сульшера. — Я в восторге от трех подписанных нами игроков. Конечно, всегда найдутся фанаты, которые хотят покупать больше футболистов, но это не то чувство. Мы показали игрокам, которые остались здесь, что такое доверие, мы верим в них.

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