Между «Интером» и «Юве» началась война. Все детали трансфера Лукаку

Источник: AFP 2019

Кирилл Хаит

Трансфер Ромелу Лукаку в «Интер» должен был вас утомить. 12 июня бельгиец сказал: «Я уже принял решение о своём будущем. Рад, что Конте в “Интере”, для меня он — лучший тренер в мире». С тех пор пластинку заело: на протяжении двух месяцев новости ходили по кругу, практически не меняясь. О том, что «МЮ» хочет выручить за игрока около 80 млн фунтов, а «Интер» предлагает около 65 млн евро, либо игроков на выбор, можно было регулярно прочитать, например, здесь, здесь, здесь, здесь, и здесь. Это только на «Чемпионате» — в Италии о переходе писали в три раза чаще, причём в новостях действительно каждый раз повторялось одно и то же.

Какой-то это странный торг: один клуб всё время повторяет одно и то же предложение, а другой клуб раз за разом его отвергает (чтобы через два месяца всё-таки согласиться). Чуть позже, когда в этом материале будут приведены заголовки главных итальянских спортивных газет, которые в конце июля внезапно хором сообщили о переходу Лукаку в «Ювентус» как о свершившемся факте, градус абсурда поднимется ещё выше.

На первый взгляд, история выглядит, как будто кто-то сошёл с ума: боссы «Интера», боссы «Ювентуса» или боссы «МЮ». К счастью, это не так: сумасшедших здесь нет, а есть старая-добрая вражда между «Интером» и «Ювентусом», которая этим летом вернулась на уровень конца 90-х. И есть ощущение, что вернулась надолго.

Чтобы странные обстоятельства мучительного перехода Лукаку из «МЮ» в «Интер» обрели логику, для начала нужно перечислить полный список всех действующих лиц истории (их больше, чем кажется) и их правильные роли (они сложнее, чем кажется).

Действующие лица и их цели

Джузеппе Маротта, генеральный директор «Интера»

Эд Вудворд, исполнительный директор «МЮ»

Павел Недвед, вице-президент «Ювентуса»

«Ювентуса» Фабио Паратичи, генеральный директор «Ювентуса»

Джанлука Петраки, спортивный директор «Ромы»

Футболисты: Ромелу Лукаку, Эдин Джеко, Пауло Дибала, Мауро Икарди, Лука Пеллегрини, Леонардо Спинаццола.

Ведущие итальянские СМИ

Я предупреждал: действующих лиц больше, чем кажется. Теперь переходим к задачам и целям. Стартовые позиции кажутся понятными: «Интер» хочет приобрести Лукаку, «МЮ» готов продать, но хочет выручить максимум. С остальными труднее.

Избавиться от Икарди — важная задача «Интера» на лето, усложнённая несколькими обстоятельствами.

Мауро может надолго покинуть Италию только без семьи (иначе требуется разрешение на вывоз детей Макси Лопеса), а в Италии ему интересен только «Ювентус». «Ювентус» оценивает Икарди в 40 млн евро, эта сумма не устраивает «Интер». Маротта не скрывает, что хотел бы обменять Икарди на Дибалу, но только без доплаты — от такого предложения «Ювентус» отказывается.

Ещё одна деталь паззла: GDS, и CDS, и Sky Sports с начала лета сообщали, что туринцы интересуются Икарди. Странновато: это действительно форвард, подходящий по стилю для Маурицио Сарри, но в «Ювентусе» уже есть один парень, который блестяще открывается в штрафной и замыкает каждую атаку ударом по воротам. Неужели Роналду будет играть на фланге? Не говоря о том, что в составе «Ювентуса» в начале лета было восемь форвардов. Маротта прокомментировал возможность обмена Икарди на Дибалу словами «на данный момент это утопия».

Лукаку — не единственная цель «Интера» в атаку. В самом начале лета клуб сделал предложение по ещё одному игроку — Эдину Джеко из «Ромы». Эти две покупки не должны были зависеть друг от друга, но у них оказалось кое-что общее благодаря «Ювентусу»: туринцы повлияли на переговоры в обоих случаях.

Случай Джеко: как сорвать переход игрока к конкурентам

В начале лета трансфер Джеко выглядел простым: босниец хочет работать с Конте, у него остался всего год по контракту, и он отказывается его продлевать, а «Роме» срочно нужны деньги, чтобы закрыть без минуса финансовый год (то есть, до первого июля). В начале июня SportMediaset сообщил, чтобы клубы согласовали трансфер 32-летнего форварда за 13,5 млн евро. Тут вмешался «Ювентус».

Паратичи предложил обмен игроками: левый латераль Спинаццола отправился в Рим за за 30 млн евро, левый латераль Пеллегрини — в Турин за 22 млн. Может показаться, что предложение невыгодно «Роме», поэтому сейчас будет небольшой лайфхак: минутка бухгалтерии для комиссии УЕФА по финансовому контролю над клубами.

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Когда клуб покупает игрока, его трансферная стоимость не идёт в статью «расходы» бюджета сразу целиком: она размазывается по всему сроку контракта вместе с его зарплатой. Но когда клуб продаёт игрока, он может записать себе доход от продажи целиком в бюджет одного финансового года. Это ещё одна хитрость, чтобы обходить ФФП. «Рома» и «Юве» произвели не обмен игроками с доплатой, а обменялись продажами. Сделку закрыли вечером 30 июня, новичков представили утром первого июля. Отличная работа туринцев: избавились от ненужного игрока, получили молодого дублёра на позицию Алекса Сандро, а заодно — усложнили жизнь «Интеру».

«Рома» получила необходимый доход и сразу же отказалась продавать своего главного форварда. Точнее, стала повышать цену на каждом новом раунде переговоров. Запросы Петраки увеличились с 15 млн евро до 20 плюс бонусы. В итоге, на предсезонке Антонио Конте оказался всего с двумя форвардами, имена которых вам точно ничего не скажут: Себастьяно Эспозито (17 лет) и Самуэле Лонго (11 аренд за 10 лет в «Интере»). Джеко до сих пор не куплен, и уже сам идёт на крайние меры: отказывается тренироваться с «Ромой», чтобы ускорить трансфер. Даже если «Интер» его получит, босниец уже пропустил большую часть предсезонки Конте.

Теперь вернёмся к основной теме. Одновременно с тонкой операцией, пока отменившей переход Джеко, «Юве» включился и в переход Лукаку.

«Интер», «МЮ», Лукаку. И «Юве»

С начала лета Дибала и Сарри успели обменяться комплиментами, но клуб твёрдо намерен избавиться от аргентинца. Это подтвердил Недвед: «К Пауло есть интерес, мы ждём конкретных действий, чтобы обсудить его будущее». Но в конце июля «Юве» сам предпринял конкретные действия: предложил «МЮ» обменять Дибалу на Лукаку.

Зачем клубу, у которого восемь нападающих, новый форвард?

Это трудный вопрос, даже с учётом того, что Лукаку отлично справился бы при Роналду с ролью Бензема. В прошлом сезоне, кстати, с такой ролью неплохо справился Манджукич, который туринцам уже не нужен — очевидно, что концепция игры будет иной, и новый Бензема Сарри не нужен. Но всё-таки «Юве» вмешался в борьбу за Лукаку.

Это сразу превратило сделку в аукцион: чьи условия лучше? «Интер» повторил изначальное предложение, но потом вернул переговоры. Клуб по-прежнему не сумел продать Икарди и был стеснён в средствах. Мауро отклонил предложение «Наполи» — по информации SportMediaset, с женой и агентом Икарди Вандой Нарой встретился лично гендиректор «Юве» Паратичи: уговаривал отклонять все предложения от других клубов, и дождаться конца трансферного окна, когда «Ювентус» сделает предложение. Этот слух не был подтверждён другими СМИ, но Икарди действительно не слишком озабочен поводу своего будущего: за две недели до старта сезона он не ищет себе команду несмотря на перспективу не попасть в заявку команду на чемпионат.

Невероятные инсайды в СМИ продолжились. Пока в SportMediaset расписали схему, по которой Икарди в последние дни трансферного окна уйдёт в «Ювентус» на условиях «Ювентуса», включился ещё один гигант. В Sky Sport Italia летом появился новый генеральный директор, и издание, которое в прошлом году было вне конкуренции в плане достоверности новостей, стало давать сбои.

В этом материале от 30 июля обмен подан как свершившийся факт: все стороны пришли к соглашению, Дибала оценён в 100 млн евро, Лукаку в 85, обмен будет совершен по той же схеме, что и обмен Пеллегрини и Спинаццолы. То есть клубы обменяются продажами и запишут доход в текущий финансовый год. А вот заголовок GDS от 31 июля.

«Лукаку говорит “Ювентусу” да. Дибала присматривается к Манчестеру. “Интер” переключился на Кавани». В Tuttosport и CDS писали примерно то же самое. «Лукаку — Дибала — “Юнайтед” и “Юве” в шаге от закрытия, вот, как происходит обмен игроками».

Итальянские издания упустили пару мелочей: что Дибала не хочет уезжать из Италии, что его агент Хорхе Антун требует 15 млн комиссионных, а главное: имиджевые права аргентинца принадлежат его бывшему агенту Пьерпаоло Триульци, и для перехода аргентинца сначала необходимо договориться с ним, чтобы избежать суда на несколько десятков миллионов. Поэтому заголовки в британских СМИ в те же дни были менее категоричными (редкий случай).

На этом фоне Лукаку использовал приём, который в последнее время стал мейнстримом для игроков, желающих надавить на свой клуб6 он проигнорировал тренировку. Огромный штраф бельгийца не смутил, тот продолжил тренироваться с «Андерлехтом».

Первого августа в Англию отправился Паратичи — казалось, чтобы уладить последние детали. Но в «Юнайтед», взвесив отношение Дибалы и финансовые риски с правами, предложение об обмене в итоге отклонили. Равно как и альтернативы Дибале в сделке по Лукаку: Марио Манджукича или Блеза Матюиди.

Через несколько дней в Англию отправилась делегация из «Интера»: Маротта в сопровождении президента клуба Стивена Джана. На переговорах они повторили самое первое предложение: 65 млн евро плюс бонусы. Предложение то же, но ситуация по сравнению с началом июня изменилась. У «МЮ» не осталось претендентов на Лукаку, сам игрок начал бойкотировать тренировки, а Сульшер уже успел дать понять, что не рассчитывает на игрока. «МЮ» согласился.

Как все это оценивать

Попытки «Ювентуса» вмешаться в две покупки «Интера» закончились противоречиво: одна — промежуточным успехом (Джеко пропустил предсезонку с Конте), а вторая — неудачей (Лукаку перешёл на изначальных условиях «Интера»).

Действия Маротты — мастер-класс по работе футбольного менеджера под давлением.

Столкнувшись с конкуренцией «Ювентуса», он не включился в аукцион за необходимого игрока. Вмешательство третьей стороны в готовящуюся сделку не заставило его ускориться и действовать эмоционально. Вместо этого он взял паузу и дал возможность «МЮ» оценить предложения обоих клубов по Лукаку. Эд Вудворд не обладает репутацией самого компетентного футбольного функционера в Европе, но и он увидел риски сделки с «Ювентусом». Фактически в ней были заинтересованы только клубы, а не игроки, а ситуация с имиджевыми правами (решаемая проблема, у «МЮ» просто не оставалось на это времени до закрытия трансферного окна в Англии) только усугубила риски. Слишком много побочных эффектов, к тому же в «МЮ» и так хватает классных немотивированных игроков — в итоге, клуб принял единственное разумное решение и отказался от обмена.

В итоге, у «МЮ» не было выбора между более и менее выгодным предложением по Лукаку. Выбор был между еще одним игроком в заявке, который не желает играть за клуб (и который не нужен тренеру), и 65 млн. «Юнайтед» выбрал 65 млн, когда стало ясно, что получить больше просто неоткуда.

«Интер» выиграл войну нервов, получил игрока за вменяемые деньги и растянул выплаты на пять лет, хотя «МЮ» получил всю сумму сразу — ещё одно интересное противоречие. Подробности того, как это было сделано в данном конкретном случае, в медиа не попали, но это не первый трансфер такого типа — даже не первый за неделю. Он очень похож на то, как «Арсенал» купил Николя Пепе. Взяв кредит. В таком случае клуб, продающий игрока, получает сразу всю сумму, а клуб-покупатель рассчитывается с кредитором несколько лет, чтобы уменьшить разовую нагрузку на бюджет. «Интер» уже покупал игроков по подобной схеме (например, Матиаса Весино — с разбивкой оплаты на два года, хотя «Фиорентина» получила всю сумму сразу).

Это не конец

Первый раунд выиграл «Интер»: не переплатил за Лукаку и всё ещё не потерял шансы на Джеко. Но до закрытия трансферного окна в Италии «Интер» и «Ювентус» могут столкнуться ещё раз. Им есть о чём поговорить: у обоих клубов есть по дорогому и ненужному аргентинцу в составе, от которых хотят избавиться.

У «Ювентуса» более простая ситуация: Дибалу можно продать не только в Италию, у него нет семейных ограничений. На него претендует «ПСЖ», и туринцам нет смысла слишком торговаться. Зато у Дибалы есть обида на клуб, желание остаться в Италии и давние хорошие отношения с Мароттой.

Ситуация «Интера» труднее: выбор трудоустройства игрока ограничен Италией, а война между ним и клубом благодаря болезненной принципиальности обеих сторон уже зашла так далеко, что нельзя просто притвориться, что все помирились. После неоднократных заявлений руководства, что Мауро не нужен «Интеру» (да и Конте уже это подтвердил), аргентинец может пойти на принцип. Пример такого конфликта есть: с Гаретом Бэйлом в «Реале» происходит что-то подобнее. Только Бэйл любит гольф, а Мауро — свою скандалистку-жену, что только добавит ему принципиальности. Его желание перейти именно в «Ювентус» можно понять: в отношениях форварда с «Интером» теперь слишком много личного.

Учитывая всё это, обмен Икарди на Дибалу выглядит отчасти полезной сделкой для обоих клубов: их цену можно завысить при обмене (увеличить доход), и каждый игрок будет по личным причинам сверхмотивирован доказать на новом месте своим прежним работодателям, какой ошибкой было отпустить его.

Обмен звучит разумно, если не думать о том, что речь об «Интере» и «Ювентусе». И о том, что «Ювентус» попытался повлиять на две сделки «Интера», причём, в одном из случаев пока преуспел. Значит, если дойдёт до переговоров, снова будет битва: не просто заключить сделку, а максимально испортить жизнь другой стороне.