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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Салах, Фирмино и Ориги — в атаке хозяев

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Норвич Сити» определились с составами на матч 1-го тура английской Премьер-лиги.

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Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Норвич Сити» определились с составами на матч 1-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Ориги, Фирмино.

Запасные: Адриан, Матип, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Мане, Шакири.

«Норвич Сити»: Крул, Хэнли, Льюис, Ааронс, Годфри, Трибулл, Кантвелл, Штайперман, Маклин, Буэндия, Пукки.

Запасные: Ферман, Байрэм, Ляйтнер, Робертс, Вранчич, Эрнандес, Дрмич.

Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» состоится сегодня, 9 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.

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