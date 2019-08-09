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9 августа, источник: Чемпионат.com

На Озила и Колашинаца нападали несколько раз за последние дни

На игроков лондонского «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца снова напали.

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Источник: РИА "Новости"

Речь идёт о неоднократных отдельных инцидентах, которые произошли в течение последних нескольких дней. Оба футболиста не пострадали. Сейчас они в безопасности, сообщает журналист Чарльз Уоттс на своей странице в «Твиттере».

По информации Уоттса, Озил нанял частную охрану, которая теперь следит за его домом. Журналист считает, что на новые происшествия повлияли СМИ, которые распространили фотографии дома полузащитника после первого инцидента, когда на него и Колашинаца напала банда на скутерах, вооружённая ножами.

Ранее стало известно, что оба игрока пропустят выездной матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 11 августа.

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