Огненный перфоманс «Ливерпуля» в стиле СССР (видео)
Официальный Twitter «Ливерпуля» опубликовал видео с перфомансом болельщиков мерсисайдского клуба на матче 1-го тура чемпионата Англии с «Норвичем».
Официальный Twitter «Ливерпуля» опубликовал видео с перфомансом болельщиков мерсисайдского клуба на матче 1-го тура чемпионата Англии с «Норвичем».
Фанаты «Ливерпуля» развернули гигантский флаг красного цвета со звездой в левом углу и главными тренерами: Юргеном Клоппом, Рафаэлем Бенитесом и другими. Полотно очень похоже на государственный флаг СССР.
|Юрген Клопп
|Даниэль Фарке
|Грант Хэнли
|7′
|Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)
|64′
|Мохамед Салах(Роберту Фирмину)
|19′
|Виргил ван Дейк(Мохамед Салах)
|28′
|Дивок Ориги(Трент Александр-Арнолд)
|42′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|1
|Тим Крул
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Макс Ааронс
|4
|Виргил ван Дейк
|12
|Джамал Льюис
|12
|Джо Гомес
|4
|Бен Годфри
|14
|Джордан Хендерсон
|5
|Грант Хэнли
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|14
|Тодд Кантуэлл
|3
|Фабинью
|17
|Эмилиано Буэндия
65′
|11
|Мохамед Салах
|23
|Кенни Маклин
|1
|Алиссон
39′
|18
|Марко Штиперманн
58′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|10
|Мориц Ляйтнер
60′
|9
|Роберту Фирмину
86′
|22
|Теему Пукки
83′
|7
|Джеймс Милнер
|20
|Йосип Дрмич
|27
|Дивок Ориги
74′
|19
|Том Трибулль
70′
|10
|Садио Мане
|11
|Онель Эрнандес
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)