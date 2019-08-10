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00:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар столкнулся с судебным иском со стороны фаната. Об этом сообщает L’Equipe.

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Источник: Reuters

Жалоба на 27-летнего нападающего поступила в прокуратуру в пятницу 9 августа. Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.

Инцидент с болельщиком произошел 27 апреля. Потасовка завязалась в тот момент, когда футболисты ПСЖ проходили мимо трибун. Неймар пытался помешать болельщику снимать его на камеру и ударил молодого человека. Поведение бразильца не осталось незамеченным со стороны Федерации футбола Франции (FFF). Футболист был дисквалифицирован на три матча.

Ранее 9 августа стало известно, что Неймар избежал преследования по обвинению в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади. Суд признал, что в деле отсутствуют необходимые улики.

В минувшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и семь результативных передач.

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