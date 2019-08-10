«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:3.
В матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:3.
Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.
Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Мусса Дембеле, которому ассистировал Бертран Траоре. На 30-й минуте монегаски остались вдесятером
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче
|Леонарду Жардим
|Силвинью
|Мусса Дембеле
|5′
|Мемфис Депай
|36′
|Люка Тузар
|80′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Антони Лопеш
|12
|Рубен Агилар
|14
|Лео Дюбуа
63′
|2
|Фоде Балло-Туре
54′
|3
|Йоахим Андерсен
|25
|Камиль Глик
|5
|Джейсон Денайер
|37
|Джонатан Панзо
|29
|Люка Тузар
|5
|Жемерсон
|9
|Мусса Дембеле
|11
|Желсон Мартинш
|11
|Мемфис Депай
|4
|Сеск Фабрегас
30′
|12
|Тиагу Мендес
|39
|Беньямин Хенрикс
74′
|28
|Юссуф Коне
86′
|21
|Адама III Траоре
|23
|Кенни Тете
|7
|Рони Лопеш
81′
|8
|Уссем Ауар
33′77′
|34
|Мусса Силла
|22
|Жан Лукас
|35
|Лайл Фостер
45′
|10
|Бертран Траоре
83′
|26
|Габриэл Бошилья
|27
|Максвел Гнали Корне
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)