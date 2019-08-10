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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

В матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:3.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Мусса Дембеле, которому ассистировал Бертран Траоре. На 30-й минуте монегаски остались вдесятером из-за удаления Сеска Фабрегаса. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Мемфис Депай с паса Тьяго Мендеса. В концовке матча счёт до крупного довёл Лука Тусар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мендес.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации, которая была перенесена с прошлого сезона.

Монако
0:3
Первый тайм: 0:2
Лион
Футбол, Франция, Тур 19.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимСилвинью
Голы
Мусса Дембеле5′
Мемфис Депай36′
Люка Тузар80′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Антони Лопеш
12Рубен Агилар
14Лео Дюбуа
63′
2Фоде Балло-Туре
54′
3Йоахим Андерсен
25Камиль Глик
5Джейсон Денайер
37Джонатан Панзо
29Люка Тузар
5Жемерсон
9Мусса Дембеле
11Желсон Мартинш
11Мемфис Депай
4Сеск Фабрегас
30′
12Тиагу Мендес
39Беньямин Хенрикс
74′
28Юссуф Коне
86′
21Адама III Траоре
23Кенни Тете
7Рони Лопеш
81′
8Уссем Ауар
33′77′
34Мусса Силла
22Жан Лукас
35Лайл Фостер
45′
10Бертран Траоре
83′
26Габриэл Бошилья
27Максвел Гнали Корне
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
10Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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