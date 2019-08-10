Чужие монархи: зачем шейхи покупают футбольные клубы
Королевская семья Великобритании не жалует своим вниманием футбол, в то время как шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов с помощью Английской
Королевская семья Великобритании не жалует своим вниманием футбол, в то время как шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов с помощью Английской
Англия — страна традиций и консерваторов. Проявляется это в очень многих аспектах жизни британцев. Все знают о пятичасовом чае (обязательно с молоком), знаменитой английской чопорности, «фиш-энд-чипс», клубнике со сливкам и многих других маленьких и не очень чисто английских фишках.
Крайне важной для светской жизни в стране является королевская семья. Именно она считается главной хранительницей традиций, а потому все выбивающееся из привычных порядков, как, например, свадьба принца Гарри на бывшей американской актрисе Меган Маркл, часто воспринимается в штыки.
Еще для британцев культом является футбол. Его любят все на острове, и каждый народ имеет даже свой фирменный исторический стиль — и шотландцы, и валлийцы, и, конечно, сами англичане.
Английская
При этом и АПЛ, пусть это уже совсем не тот олдскульный и брутальный островной футбол, сохраняет верность многим традициям и свои аутентичность и колорит.
Вернее, отдельные ее представители, как принц Уильям, яростно болевший за сборную «Трех львов» на чемпионате мира в России, могут быть поклонниками футбола, но, с какой бы яростью фанаты ни распевали перед первым матчем своей команды в сезоне строчки национального гимна «God, save the Queen», самой королевы на трибунах не увидеть.
Так сложилось, что самый популярный вид спорта на планете, родоначальниками которого являются как раз англичане, всегда считался уделом простых рабочих людей, а потому королевская семья официально предпочитает аристократические крикет или поло, которые, кроме самой Британии, популярны еще в
И, конечно же, всегда можно увидеть членов королевской семьи на Уимблдонском теннисном турнире, считающимся самым престижным в мире.
Совсем иную картину мы наблюдаем у представителей правящих династий стран Ближнего Востока, обладающих несметными богатствами и возможностями. Там давно обратили свои взоры на футбол и с его помощью укрепляют свое влияние в мире и реализовывают амбиции.
Покупка «Манчестер Сити» 31 августа 2008 года компанией, принадлежащей шейху Объединенных Арабских Эмиратов Мансуру ибн
Вообще, арабский шейх стал не первым иностранным владельцем в истории английского футбола и даже не первым зарубежным владельцем «Сити» — клуб он купил у тайца Таксина Чиннавата, продержавшегося в этом качестве чуть больше года.
Вот только никогда на Туманном Альбионе не было ничего подобного. «Манчестер Сити» сейчас, как бы это, возможно, ни коробило слух болельщикам команды, эмират ОАЭ в Великобритании.
Фактически одним из старых и авторитетных клубов Великобритании владеет другое государство (такая же картина с катарскими шейхами и французским «Пари Сен-Жермен»).
Пример шейха Мансура, пятого сына эмира
Кто знает, не увидим ли мы через 10−15−20 лет в АПЛ своеобразный чемпионат мира, в котором мощи казны Объединенных Арабских Эмиратов будут противостоять, к примеру, экономика Китая и нефтяная промышленность Саудовской Аравии?
Пока что этого не происходит по нескольким причинам.
Ну и
Такое мы видим, например, в «Формуле-1», где крупные концерны не оставили шансов частным командам, которые еще 20−30 лет назад чувствовали себя очень уверенно.
Савелий Верховцев