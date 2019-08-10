Чужие монархи: зачем шейхи покупают футбольные клубы

Источник: AFP 2019

Спорт рабочих

Англия — страна традиций и консерваторов. Проявляется это в очень многих аспектах жизни британцев. Все знают о пятичасовом чае (обязательно с молоком), знаменитой английской чопорности, «фиш-энд-чипс», клубнике со сливкам и многих других маленьких и не очень чисто английских фишках.

Крайне важной для светской жизни в стране является королевская семья. Именно она считается главной хранительницей традиций, а потому все выбивающееся из привычных порядков, как, например, свадьба принца Гарри на бывшей американской актрисе Меган Маркл, часто воспринимается в штыки.

Еще для британцев культом является футбол. Его любят все на острове, и каждый народ имеет даже свой фирменный исторический стиль — и шотландцы, и валлийцы, и, конечно, сами англичане.

Английская премьер-лига (АПЛ) давно стала самым коммерчески успешным национальным турниром в мире. Это случилось во многом благодаря глобализации и вовремя увиденному боссами футбола в стране необходимому вектору развития.

При этом и АПЛ, пусть это уже совсем не тот олдскульный и брутальный островной футбол, сохраняет верность многим традициям и свои аутентичность и колорит.

Вот только британская королевская семья к «игре миллионов» почему-то неизменно равнодушна.

Вернее, отдельные ее представители, как принц Уильям, яростно болевший за сборную «Трех львов» на чемпионате мира в России, могут быть поклонниками футбола, но, с какой бы яростью фанаты ни распевали перед первым матчем своей команды в сезоне строчки национального гимна «God, save the Queen», самой королевы на трибунах не увидеть.

Так сложилось, что самый популярный вид спорта на планете, родоначальниками которого являются как раз англичане, всегда считался уделом простых рабочих людей, а потому королевская семья официально предпочитает аристократические крикет или поло, которые, кроме самой Британии, популярны еще в двух-трех ее бывших колониях.

Источник: AFP 2019

И, конечно же, всегда можно увидеть членов королевской семьи на Уимблдонском теннисном турнире, считающимся самым престижным в мире.

Цель и средство шейхов

Совсем иную картину мы наблюдаем у представителей правящих династий стран Ближнего Востока, обладающих несметными богатствами и возможностями. Там давно обратили свои взоры на футбол и с его помощью укрепляют свое влияние в мире и реализовывают амбиции.

Источник: AFP 2019

Покупка «Манчестер Сити» 31 августа 2008 года компанией, принадлежащей шейху Объединенных Арабских Эмиратов Мансуру ибн Зайед-аль-Нахайяну, навсегда изменила футбол в Англии.

Вообще, арабский шейх стал не первым иностранным владельцем в истории английского футбола и даже не первым зарубежным владельцем «Сити» — клуб он купил у тайца Таксина Чиннавата, продержавшегося в этом качестве чуть больше года.

Вот только никогда на Туманном Альбионе не было ничего подобного. «Манчестер Сити» сейчас, как бы это, возможно, ни коробило слух болельщикам команды, эмират ОАЭ в Великобритании.

Фактически одним из старых и авторитетных клубов Великобритании владеет другое государство (такая же картина с катарскими шейхами и французским «Пари Сен-Жермен»).

Благодаря английскому клубу шейх Мансур одновременно рекламирует свою страну и ее главные компании, также спонсирующие команду. «Сити» демонстрирует безграничные финансовые возможности Объединенных Арабских Эмиратов, а своими успехами приносит славу не только собственному имени, но и ближневосточной стране.

Футбол будущего

Пример шейха Мансура, пятого сына эмира Абу-Даби, с детства увлекающегося спортом и владеющего еще двумя футбольными клубами (американским «Нью-Йорк Сити» и арабской «Аль-Джазирой»), может стать ролевой моделью будущего.

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Кто знает, не увидим ли мы через 10−15−20 лет в АПЛ своеобразный чемпионат мира, в котором мощи казны Объединенных Арабских Эмиратов будут противостоять, к примеру, экономика Китая и нефтяная промышленность Саудовской Аравии?

Пока что этого не происходит по нескольким причинам. Во-первых, приобрести клуб на Туманном Альбионе не так уж просто, и для этого требуются не только желание и возможности, но и одобрительная санкция самой лиги и английской Футбольной ассоциации (FA).

Во-вторых, чтобы выйти на уровень нынешнего «Сити», штампующего чемпионские титулы в чемпионате с колоссальной конкуренцией, придется потратить не только прорву денег, но и много лет.

Ну и в-третьих, пока что ни в Китае, ни в Саудовской Аравии, ни в других странах не рассматривают подобную футбольную интеграцию как путь, отвечающий интересам государства. Но, кажется, будущее все равно за именно таким подходом, потому что частные инвесторы падут в борьбе с государственными машинами.

Такое мы видим, например, в «Формуле-1», где крупные концерны не оставили шансов частным командам, которые еще 20−30 лет назад чувствовали себя очень уверенно.