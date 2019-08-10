Английский клуб будет выступать в форме с изображением пюре и сосисок

В предстоящем сезоне игроки команды будут выходить на поле в футболках с изображением еды.

На гостевых футболках игроков будет изображено картофельное пюре с сосисками, а также зелёным горошком. Голкипер «Бидейла» будет выступать в свитере с рисунком, напоминающим фартук. Такое решение связано с местной мясной фабрикой, которая является спонсором клуба.