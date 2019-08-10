Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:30
Марсель
Реймс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Зенит
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Чайка
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
05
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
22
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Тулуза
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Торпедо М
01
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
23Рецепт побед Валерия Газзаева
14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» поманил Неймара рекордной зарплатой

Издание Sport.es утверждает, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару пятилетний контракт на 200 миллионов евро.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Подпись под контрактом сделает Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом планеты после аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. При этом 27-летний бразилец заинтересован в возвращении в каталонский клуб.

Читайте также
«Барселона» попросила Неймара отклонить предложение «Реала»

9 августа Sport.es сообщил, что «Барселона» рассчитывает, что Неймар снизит требования по зарплате. В каталонском клубе решили помешать возможному переезду игрока в Мадрид. «Реал» же, по информации СМИ, готов отправить в ПСЖ ряд игроков в обмен на Неймара. В частности, «королевский клуб» может расстаться с хорватом Лукой Модричем.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на его счету 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.

В составе «Барселоны» Неймар дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Костя Цзю: о виновных в гибели Дадашева
Между «Интером» и «Юве» идет война. Все детали трансфера Лукаку
Овечкин напугал Америку возможным завершением карьеры
Логинов против СБР: лидер сборной не подписывает контракт
Два игрока «Арсенала» пропустят матч АПЛ из-за атаки грабителей
Шевченко и непобедимый Кунченко: с кем UFC дебютирует в Уругвае
Игрок клуба АПЛ пропустил матч ЛЕ из-за забытого паспорта
Огненный перфоманс «Ливерпуля» в стиле СССР (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь