«Реал» поманил Неймара рекордной зарплатой

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Подпись под контрактом сделает Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом планеты после аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. При этом 27-летний бразилец заинтересован в возвращении в каталонский клуб.

9 августа Sport.es сообщил, что «Барселона» рассчитывает, что Неймар снизит требования по зарплате. В каталонском клубе решили помешать возможному переезду игрока в Мадрид. «Реал» же, по информации СМИ, готов отправить в ПСЖ ряд игроков в обмен на Неймара. В частности, «королевский клуб» может расстаться с хорватом Лукой Модричем.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на его счету 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.