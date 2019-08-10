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17:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Вест Хэм» в матче первого тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра в Лондоне завершилась победой «Сити» со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).

Матч стал первым в истории чемпионатов Англии, в котором главный арбитр отменил гол с помощью системы видеопомощи (VAR). На 53-й минуте Жезус замкнул передачу Стерлинга, но видеоповтор зафиксировал у последнего положение «вне игры».

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет дома 17 августа против «Тоттенхэма», «Вест Хэм» в этот же день сыграет на выезде с «Брайтоном».

Вест Хэм Юнайтед
0:5
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 110.08.2019, 14:30 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниХосеп Гвардьола
Голы
Габриэл Жезус25′
Рахим Стерлинг51′
Рахим Стерлинг75′
Серхио Агуэро86′
Рахим Стерлинг90+1′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
31Эдерсон
3Аарон Крессуэлл
2Кайл Уокер
4Фабиан Бальбуэна
61′
5Джон Стоунс
23Исса Диоп
11Александр Зинченко
24Райан Фредерикс
14Эмерик Ляпорт
10Мануэль Лансини
16Родриго Эрнандес
41Деклан Райс
7Рахим Стерлинг
90+3′
22Себастьен Алле
26Рияд Махрез
19Джек Уилшир
57′
17Кевин Де Брейне
79′
11Роберт Снодграсс
8Илкай Гюндоган
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
62′66′
21Давид Сильва
79′
9Хавьер Эрнандес
47Фил Фоден
30Майкл Антонио
46′
9Габриэл Жезус
69′
18Пабло Форнальс
10Серхио Агуэро
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)12
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые1
5Фолы13
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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