«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Вест Хэм» в матче первого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Вест Хэм» в матче первого тура чемпионата Англии.
Субботняя игра в Лондоне завершилась победой «Сити» со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).
Матч стал первым в истории чемпионатов Англии, в котором главный арбитр отменил гол с помощью системы видеопомощи (VAR). На 53-й минуте Жезус замкнул передачу Стерлинга, но видеоповтор зафиксировал у последнего положение «вне игры».
Следующий матч «Манчестер Сити» проведет дома 17 августа против «Тоттенхэма», «Вест Хэм» в этот же день сыграет на выезде с «Брайтоном».
|Мануэль Пеллегрини
|Хосеп Гвардьола
|Габриэл Жезус
|25′
|Рахим Стерлинг
|51′
|Рахим Стерлинг
|75′
|Серхио Агуэро
|86′
|Рахим Стерлинг
|90+1′
|1
|Лукаш Фабяньски
|31
|Эдерсон
|3
|Аарон Крессуэлл
|2
|Кайл Уокер
|4
|Фабиан Бальбуэна
61′
|5
|Джон Стоунс
|23
|Исса Диоп
|11
|Александр Зинченко
|24
|Райан Фредерикс
|14
|Эмерик Ляпорт
|10
|Мануэль Лансини
|16
|Родриго Эрнандес
|41
|Деклан Райс
|7
|Рахим Стерлинг
90+3′
|22
|Себастьен Алле
|26
|Рияд Махрез
|19
|Джек Уилшир
57′
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|11
|Роберт Снодграсс
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
62′66′
|21
|Давид Сильва
79′
|9
|Хавьер Эрнандес
|47
|Фил Фоден
|30
|Майкл Антонио
46′
|9
|Габриэл Жезус
69′
|18
|Пабло Форнальс
|10
|Серхио Агуэро
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|1
|5
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)