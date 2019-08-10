«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»

Источник: AP 2019

Субботняя игра в Лондоне завершилась победой «Сити» со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).

Матч стал первым в истории чемпионатов Англии, в котором главный арбитр отменил гол с помощью системы видеопомощи (VAR). На 53-й минуте Жезус замкнул передачу Стерлинга, но видеоповтор зафиксировал у последнего положение «вне игры».