Удар молнии едва не погубил немецких футболистов
Пятнадцать футболистов в возрасте от 19 до 48 лет пострадали в результате удара молнии рядом со спортивной площадкой в немецком городе
Пятнадцать футболистов в возрасте от 19 до 48 лет пострадали в результате удара молнии рядом со спортивной площадкой в немецком городе
По словам представителя ведомства, инцидент произошел во время тренировки, один из футболистов потерял сознание.
Сообщается, что все пострадавшие спортсмены были доставлены в больницу. Как отмечает издание,
Сильная гроза также вывела из строя прожекторы на стадионе. Организаторы матча попросили зрителей перебраться в безопасное место.
В июле сообщалось, что удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега. Мероприятие в тот же момент прервали