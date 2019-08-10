Гиггз — МЮ: Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше

«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое. Я не говорю пинать всех подряд. Но так Роналду стал лучше. Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно что-то щелкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать что-то такое, иначе тебя пнут. Я видел интервью Компани по окончании сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: “Иногда я должен дать кому-то пинка”. И я подумал, что “Сити”, возможно, будет не хватать этого в новом сезоне», — сказал Гиггз.