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10 августа, источник: Sports.Ru

Гиггз — МЮ: Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет «Манчестер Юнайтед», как нужно работать с полузащитником Полем Погба.

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Источник: Reuters

«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое. Я не говорю пинать всех подряд. Но так Роналду стал лучше. Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно что-то щелкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать что-то такое, иначе тебя пнут. Я видел интервью Компани по окончании сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: “Иногда я должен дать кому-то пинка”. И я подумал, что “Сити”, возможно, будет не хватать этого в новом сезоне», — сказал Гиггз.

Источник — Evening Standard

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