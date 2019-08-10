Гиггз — МЮ: Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет «Манчестер Юнайтед», как нужно работать с полузащитником Полем Погба.
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет «Манчестер Юнайтед», как нужно работать с полузащитником Полем Погба.
«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое. Я не говорю пинать всех подряд. Но так Роналду стал лучше. Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно
Источник — Evening Standard