Хосеп Гвардиола: 5:0 в первой же игре на выезде — невероятный результат
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча 1-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (5:0).
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча 1-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (5:0).
— Счет 5:0 в первой же игре на выезде — невероятный результат. Позже мы должны будем выяснить, что мы сделали не так в этой встрече. Я верю в тактику и простые вещи. Вернуться к основам и понять, что можно было сделать еще. Это нормально.
VAR? Надо быть сильным духом, когда система оказывается не на вашей стороне. Вы думаете 3:0 — матч почти закончен, но в итоге вновь 2:0, и это совершенно другая игра. Вы должны оставаться спокойными и быть сильными. К тому же VAR меняет динамику игры не только для команд, но и для болельщиков, — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Напомним, что на 53-й минуте встречи форвард горожан Габриэл Жезус отправил мяч в ворота соперника, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майк Дин отменил взятие ворот, определив, что бразильский нападающий находился в офсайде.
Отметим, что Дин стал первым арбитром в истории, использовавшим видеоповторы в английской
|Мануэль Пеллегрини
|Хосеп Гвардьола
|Габриэл Жезус(Кайл Уокер)
|25′
|Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)
|51′
|Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)
|75′
|Серхио Агуэро
|86′
|Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)
|90+1′
|1
|Лукаш Фабяньски
|31
|Эдерсон
|3
|Аарон Крессуэлл
|2
|Кайл Уокер
87′
|4
|Фабиан Бальбуэна
61′
|5
|Джон Стоунс
|23
|Исса Диоп
|11
|Александр Зинченко
|24
|Райан Фредерикс
|14
|Эмерик Ляпорт
|10
|Мануэль Лансини
|16
|Родриго Эрнандес
|41
|Деклан Райс
|7
|Рахим Стерлинг
90+3′
|22
|Себастьен Алле
|26
|Рияд Махрез
|19
|Джек Уилшир
56′
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|11
|Роберт Снодграсс
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
62′66′
|21
|Давид Сильва
80′
|9
|Хавьер Эрнандес
|47
|Фил Фоден
|30
|Майкл Антонио
45′
|9
|Габриэл Жезус
69′
|18
|Пабло Форнальс
|10
|Серхио Агуэро
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)