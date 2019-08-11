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00:39 (мск), источник: Советский спорт

Хосеп Гвардиола: 5:0 в первой же игре на выезде — невероятный результат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча 1-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (5:0).

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Источник: AP 2019

— Счет 5:0 в первой же игре на выезде — невероятный результат. Позже мы должны будем выяснить, что мы сделали не так в этой встрече. Я верю в тактику и простые вещи. Вернуться к основам и понять, что можно было сделать еще. Это нормально.

VAR? Надо быть сильным духом, когда система оказывается не на вашей стороне. Вы думаете 3:0 — матч почти закончен, но в итоге вновь 2:0, и это совершенно другая игра. Вы должны оставаться спокойными и быть сильными. К тому же VAR меняет динамику игры не только для команд, но и для болельщиков, — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что на 53-й минуте встречи форвард горожан Габриэл Жезус отправил мяч в ворота соперника, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майк Дин отменил взятие ворот, определив, что бразильский нападающий находился в офсайде.

Отметим, что Дин стал первым арбитром в истории, использовавшим видеоповторы в английской премьер-лиге.

Вест Хэм Юнайтед
0:5
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 110.08.2019, 14:30 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниХосеп Гвардьола
Голы
Габриэл Жезус(Кайл Уокер)25′
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)51′
Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)75′
Серхио Агуэро86′
Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)90+1′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
31Эдерсон
3Аарон Крессуэлл
2Кайл Уокер
87′
4Фабиан Бальбуэна
61′
5Джон Стоунс
23Исса Диоп
11Александр Зинченко
24Райан Фредерикс
14Эмерик Ляпорт
10Мануэль Лансини
16Родриго Эрнандес
41Деклан Райс
7Рахим Стерлинг
90+3′
22Себастьен Алле
26Рияд Махрез
19Джек Уилшир
56′
17Кевин Де Брейне
79′
11Роберт Снодграсс
8Илкай Гюндоган
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
62′66′
21Давид Сильва
80′
9Хавьер Эрнандес
47Фил Фоден
30Майкл Антонио
45′
9Габриэл Жезус
69′
18Пабло Форнальс
10Серхио Агуэро
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)14
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые1
6Фолы13
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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