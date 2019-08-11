Хосеп Гвардиола: 5:0 в первой же игре на выезде — невероятный результат

Источник: AP 2019

— Счет 5:0 в первой же игре на выезде — невероятный результат. Позже мы должны будем выяснить, что мы сделали не так в этой встрече. Я верю в тактику и простые вещи. Вернуться к основам и понять, что можно было сделать еще. Это нормально.

VAR? Надо быть сильным духом, когда система оказывается не на вашей стороне. Вы думаете 3:0 — матч почти закончен, но в итоге вновь 2:0, и это совершенно другая игра. Вы должны оставаться спокойными и быть сильными. К тому же VAR меняет динамику игры не только для команд, но и для болельщиков, — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что на 53-й минуте встречи форвард горожан Габриэл Жезус отправил мяч в ворота соперника, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майк Дин отменил взятие ворот, определив, что бразильский нападающий находился в офсайде.