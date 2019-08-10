«Кайсар» обыграл «Атырау» в матче с пенальти и хет-триком

Встреча в Атырау закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли «волки». На 31-й минуте Тигран Барсегян заработал пенальти и сам же его реализовал. Однако спустя шесть минут Иван Антипов восстановил равновесие.

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На перерыв команду ушли при счете 2:1 в пользу «Кайсара». В компенсированное к первому тайму времени Барсегян оформил дубль.

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Во втором тайме «Кайсар» удвоил преимущество, а Барсегян записал на свой счет хет-трик.

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