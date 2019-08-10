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19:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» обыграл «Атырау» в матче с пенальти и хет-триком

Кызылординский «Кайсар» одержал победу над «Атырау» в 22-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Атырау закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли «волки». На 31-й минуте Тигран Барсегян заработал пенальти и сам же его реализовал. Однако спустя шесть минут Иван Антипов восстановил равновесие.

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На перерыв команду ушли при счете 2:1 в пользу «Кайсара». В компенсированное к первому тайму времени Барсегян оформил дубль.

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Во втором тайме «Кайсар» удвоил преимущество, а Барсегян записал на свой счет хет-трик.

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Благодаря этой победе «Кайсар» набрал 37 очков и догнал идущий четвертым «Ордабасы». В активе «Атырау» осталось 18 очков и десятая строчка.

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