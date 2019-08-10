«Кайсар» обыграл «Атырау» в матче с пенальти и хет-триком
Кызылординский «Кайсар» одержал победу над «Атырау» в 22-м туре казахстанской
Кызылординский «Кайсар» одержал победу над «Атырау» в 22-м туре казахстанской
Встреча в Атырау закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Первыми счет в матче открыли «волки». На 31-й минуте Тигран Барсегян заработал пенальти и сам же его реализовал. Однако спустя шесть минут Иван Антипов восстановил равновесие.
На перерыв команду ушли при счете 2:1 в пользу «Кайсара». В компенсированное к первому тайму времени Барсегян оформил дубль.
Во втором тайме «Кайсар» удвоил преимущество, а Барсегян записал на свой счет
Благодаря этой победе «Кайсар» набрал 37 очков и догнал идущий четвертым «Ордабасы». В активе «Атырау» осталось 18 очков и десятая строчка.