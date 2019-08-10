«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64), у проигравших отличился Жерсон Родригес (39).

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Команды сыграли 62-й раз в рамках чемпионата Украины. На счету «Динамо» 24 победы, «Шахтер» побеждал 21 раз, еще 17 встреч завершились вничью. В чемпионате страны «Динамо» не может победить «Шахтер» на протяжении четырех встреч, в предыдущий раз киевляне побеждали 3 августа 2018 года (1:0). В конце июля команды разыграли Суперкубок Украины, победа осталась за «Динамо» (2:1).

«Динамо» и «Шахтер» — рекордсмены по количеству выигранных чемпионатов Украины. В активе «Динамо» 15 побед, у «Шахтера» — 12. Только три команды выигрывали первенство Украины, однажды чемпионом страны становилась «Таврия».

В турнирной таблице «Шахтер» после трех матчей занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных, «Динамо» с шестью очками идет вторым.