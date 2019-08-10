«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
ТАСС, 10 августа. Донецкий «Шахтер» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
ТАСС, 10 августа. Донецкий «Шахтер» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64), у проигравших отличился Жерсон Родригес (39).
Команды сыграли 62-й раз в рамках чемпионата Украины. На счету «Динамо» 24 победы, «Шахтер» побеждал 21 раз, еще 17 встреч завершились вничью. В чемпионате страны «Динамо» не может победить «Шахтер» на протяжении четырех встреч, в предыдущий раз киевляне побеждали 3 августа 2018 года (1:0). В конце июля команды разыграли Суперкубок Украины, победа осталась за «Динамо» (2:1).
«Динамо» и «Шахтер» — рекордсмены по количеству выигранных чемпионатов Украины. В активе «Динамо» 15 побед, у «Шахтера» — 12. Только три команды выигрывали первенство Украины, однажды чемпионом страны становилась «Таврия».
В турнирной таблице «Шахтер» после трех матчей занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных, «Динамо» с шестью очками идет вторым.
В следующем матче «Шахтер» в гостях сыграет со «Львовом» 18 августа, «Динамо» примет донецкий «Олимпик» 24 августа.