«Бернли» разгромил «Саутгемптон» в первом туре чемпионата Англии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Бернли» на своем поле разгромили «Саутгемптон» в матче первого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Бернли» на своем поле разгромили «Саутгемптон» в матче первого тура чемпионата Англии.
Субботняя игра в Бернли завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Эшли Барнс (63-я и 70-я минуты), еще один гол на счету Йоханна Гудмундссона (75).
Результаты параллельных матчей тура:
«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 0:0,
«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1,
«Уотфорд» — «Брайтон» — 0:3.