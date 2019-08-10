На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Фотографию стадиона после инцидента в твиттере опубликовал журналист Брайан Вийкер.
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Фотографию стадиона после инцидента в твиттере опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Сообщается, что упавшая конструкция разрушила часть трибун. В результате обвала никто не пострадал.
Завтра, 11 августа, АЗ сыграет с «Валвейком» на выезде в матче чемпионата Голландии. В четверг, 15 августа, АЗ должен был принять на своем стадионе «Мариуполя» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Скорее всего, этот матч будет перенесен.