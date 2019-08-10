На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

Завтра, 11 августа, АЗ сыграет с «Валвейком» на выезде в матче чемпионата Голландии. В четверг, 15 августа, АЗ должен был принять на своем стадионе «Мариуполя» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Скорее всего, этот матч будет перенесен.