Клуб четвертого дивизиона выбил «Аугсбург» из Кубка Германии

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Ферля», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет был открыт после автогола защитника гостей Марека Сухи (8-я минута), у хозяев забил Рон Шалленберг (23-я минута). В составе «Аугсбурга» отличился Андре Хан (83, с пенальти).