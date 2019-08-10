Клуб четвертого дивизиона выбил «Аугсбург» из Кубка Германии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Выступающий в бундеслиге «Аугсбург» вылетел из Кубка Германии по футболу, проиграв в 1/32 финала клубу четвертого по силе дивизиона страны «Ферль».
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Выступающий в бундеслиге «Аугсбург» вылетел из Кубка Германии по футболу, проиграв в 1/32 финала клубу четвертого по силе дивизиона страны «Ферль».
Встреча, прошедшая в субботу на поле «Ферля», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет был открыт после автогола защитника гостей Марека Сухи (8-я минута), у хозяев забил Рон Шалленберг (23-я минута). В составе «Аугсбурга» отличился Андре Хан (83, с пенальти).
Борьбу в Кубке страны завершил еще один клуб бундеслиги: «Майнц» в гостях уступил «Кайзерслаутерну» — 0:2.
Результаты других матчей 1/32 финала:
«Алемания» — «Байер» — 1:4;.
«Дрохтерзен/Ассель» — «Шальке» — 0:5;.
«Магдебург» — «Фрайбург» — 0:1 (после дополнительного времени);.
«Филлинген» — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 1:3 (после дополнительного времени).