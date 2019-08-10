Статуя Луиса Арагонеса появится на стадионе «Атлетико»
На домашней арене испанского «Атлетико», носящей имя «Ванда Метрополитано», установят памятник в честь
На домашней арене испанского «Атлетико», носящей имя «Ванда Метрополитано», установят памятник в честь
По информации издания, средства на строительство монумента собраны с болельщиков клуба. На данный момент в расположении инициаторов постройки уже имеется более €130 тысяч. Отмечается, что деньги продолжают поступать и по сей день.
Арагонес является настоящей легендой «матрасников». В составе