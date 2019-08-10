Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.08
Дижон
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
10.08
Ницца
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Монпелье
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Анже
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
10.08
Брест
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
31
Футбол. Премьер-лига
10.08
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
10.08
Динамо
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Армавир
Чайка
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Марсель
Реймс
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Авангард К
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Химки
Краснодар-2
30
Футбол. Первый дивизион
10.08
Мордовия
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Нижний Новгород
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10.08
Текстильщик
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
10.08
Бернли
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
10.08
Уотфорд
Брайтон & Хоув
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Томь
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
05
Футбол. Премьер-лига
10.08
Оренбург
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Енисей
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
СКА-Хабаровск
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
10.08
Луч
Торпедо М
01
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
10 августа, источник: Газета.Ру

Статуя Луиса Арагонеса появится на стадионе «Атлетико»

На домашней арене испанского «Атлетико», носящей имя «Ванда Метрополитано», установят памятник в честь экс-тренера и игрока команды Луиса Арагонеса, сообщает Marca.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации издания, средства на строительство монумента собраны с болельщиков клуба. На данный момент в расположении инициаторов постройки уже имеется более €130 тысяч. Отмечается, что деньги продолжают поступать и по сей день.

Арагонес является настоящей легендой «матрасников». В составе красно-белых он провел 265 матчей и забил 123 гола, а также в качестве тренера приводил команду к золотым медалям чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Сыграть на максимуме. Волейболисты сборной России в шаге от ОИ
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь