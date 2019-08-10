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10 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» обыграл «Ювентус» на Международном кубке чемпионов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» победили итальянский «Ювентус» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.

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Источник: AP 2019

Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. В составе победителей голы забили Тома Лемар (24-я минута) и Жоау Феликс (33-я). У туринского клуба отличился Сами Хедира (29-я).

«Атлетико» стартует в чемпионате Испании 18 августа домашним матчем с «Хетафе», «Ювентус» в первом туре чемпионата Италии 24 августа в гостях сыграет с «Пармой».

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