«Атлетико» обыграл «Ювентус» на Международном кубке чемпионов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» победили итальянский «Ювентус» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» победили итальянский «Ювентус» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. В составе победителей голы забили Тома Лемар (24-я минута) и Жоау Феликс (33-я). У туринского клуба отличился Сами Хедира (29-я).
«Атлетико» стартует в чемпионате Испании 18 августа домашним матчем с «Хетафе», «Ювентус» в первом туре чемпионата Италии 24 августа в гостях сыграет с «Пармой».