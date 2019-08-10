Брестское «Динамо» победило «Дняпро» в чемпионате Беларуси
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси брестское «Динамо» с трудом обыграло могилевский «Дняпро» в матче 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси брестское «Динамо» с трудом обыграло могилевский «Дняпро» в матче 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игру на поле одного из аутсайдеров турнира брестчане начали активно и уже на 7-й минуте один из лидеров брестчан Артем Милевский открыл счет. До перерыва гости продолжали владеть инициативой, а во втором тайме уже могилевчане имели преимущество, но результат не изменился — 1:0 в пользу «Динамо».
Результаты других встреч: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Гомель» — «Слуцк» — 3:4.
В воскресенье, 11 августа, в столичном дерби «Динамо» сыграет на своей арене с «Минском», на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ примут «Энергетик-БГУ», а «Витебск» у себя дома встретится с «Городеей». Заключительный матч этого тура состоится 12 августа в Солигорске, где местный «Шахтер» будет соперничать с гродненским «Неманом».
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 42 очка (17 матчей), БАТЭ — 37 (15), «Шахтер» — 31 (14), «Ислочь» — 29 (16), «Динамо» (Минск) — 28 (15), «Торпедо-БелАЗ» — 28 (17). Замыкает турнирную таблицу минское «Торпедо», у которого всего 6 очков, «Дняпро» имеет 10 баллов, у «Гомеля» 13 очков.