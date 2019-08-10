Брестское «Динамо» победило «Дняпро» в чемпионате Беларуси

Игру на поле одного из аутсайдеров турнира брестчане начали активно и уже на 7-й минуте один из лидеров брестчан Артем Милевский открыл счет. До перерыва гости продолжали владеть инициативой, а во втором тайме уже могилевчане имели преимущество, но результат не изменился — 1:0 в пользу «Динамо».

Результаты других встреч: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Гомель» — «Слуцк» — 3:4.

В воскресенье, 11 августа, в столичном дерби «Динамо» сыграет на своей арене с «Минском», на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ примут «Энергетик-БГУ», а «Витебск» у себя дома встретится с «Городеей». Заключительный матч этого тура состоится 12 августа в Солигорске, где местный «Шахтер» будет соперничать с гродненским «Неманом».