«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в первом туре чемпионата Англии

Субботняя игра в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма». Дубль в составе победителей сделал Харри Кейн (86-я и 90-я минуты), еще один гол на счету Танги Ндомбеле (73-я). У «Астон Виллы» отличился Джон Макгинн (9-я).