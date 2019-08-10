«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в первом туре чемпионата Англии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэма» одержали волевую победу над «Астон Виллой» в матче первого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэма» одержали волевую победу над «Астон Виллой» в матче первого тура чемпионата Англии.
Субботняя игра в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма». Дубль в составе победителей сделал Харри Кейн (86-я и 90-я минуты), еще один гол на счету Танги Ндомбеле (73-я). У «Астон Виллы» отличился Джон Макгинн (9-я).
Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 17 августа на выезде с «Манчестер Сити». «Астон Вилла» в этот же день примет «Борнмут».
|Маурисио Покеттино
|Дин Смит
|Танги Ндомбеле
|73′
|Джон Макгинн
|9′
|Харри Кейн
|86′
|Харри Кейн
|90′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Том Хитон
|3
|Дэнни Роуз
|3
|Нил Тэйлор
|4
|Тоби Алдервейрелд
|22
|Бьорн Энгелс
|6
|Давинсон Санчес
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|16
|Кайл Уокер-Питерс
|40
|Тайрон Мингс
|17
|Мусса Сиссоко
|7
|Джон Макгинн
|10
|Харри Кейн
|10
|Джек Грилиш
|27
|Лукас Моура
|21
|Анвар Эль-Гази
|8
|Харри Уинкс
64′
|14
|Конор Хурихэйн
82′
|23
|Кристиан Эриксен
|6
|Дуглас Луис
|28
|Танги Ндомбеле
90′
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
74′
|52
|Оливер Скипп
|26
|Жонатан Коджья
|11
|Эрик Ламела
87′88′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
59′
|14
|Жорж-Кевин Нкуду
|23
|Хосе Игнасио Хота
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)