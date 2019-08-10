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10 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в первом туре чемпионата Англии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэма» одержали волевую победу над «Астон Виллой» в матче первого тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма». Дубль в составе победителей сделал Харри Кейн (86-я и 90-я минуты), еще один гол на счету Танги Ндомбеле (73-я). У «Астон Виллы» отличился Джон Макгинн (9-я).

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 17 августа на выезде с «Манчестер Сити». «Астон Вилла» в этот же день примет «Борнмут».

Тоттенхэм Хотспур
3:1
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 110.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноДин Смит
Голы
Танги Ндомбеле73′
Джон Макгинн9′
Харри Кейн86′
Харри Кейн90′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Том Хитон
3Дэнни Роуз
3Нил Тэйлор
4Тоби Алдервейрелд
22Бьорн Энгелс
6Давинсон Санчес
27Ахмед Эль-Мохамади
16Кайл Уокер-Питерс
40Тайрон Мингс
17Мусса Сиссоко
7Джон Макгинн
10Харри Кейн
10Джек Грилиш
27Лукас Моура
21Анвар Эль-Гази
8Харри Уинкс
64′
14Конор Хурихэйн
82′
23Кристиан Эриксен
6Дуглас Луис
28Танги Ндомбеле
90′
9Мораес Феррейра Уэсли
74′
52Оливер Скипп
26Жонатан Коджья
11Эрик Ламела
87′88′
17Махмуд Хассан Трезеге
59′
14Жорж-Кевин Нкуду
23Хосе Игнасио Хота
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
14Угловые0
12Фолы9
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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