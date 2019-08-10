«Порту» проиграл «Жил Висенте» в чемпионате Португалии перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»

Источник: AFP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Лоренси (60-я минута) и Божидар Краев (77), у проигравших отличился Алекс Теллес (73, с пенальти).

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Весь матч провел нападающий «Порту» Зе Луиш, который перешел этим летом из московского «Спартака».

В матче дважды использовалась система видеоассистента рефери (VAR). В первом случае при помощи VAR был отменен пенальти в ворота «Жил Висенте», во втором — был назначен 11-метровый удар в ворота хозяев, который реализовал Теллес.

В следующем туре «Порту» примет «Виторию» из Сетубала, «Жил Висенте» в гостях встретится с «Морейренсе», оба матча пройдут 17 августа.

«Порту» 13 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара», в первом матче в гостях португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

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