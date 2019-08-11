«Валенсия» уступила «Интеру» в серии пенальти, Черышев реализовал свой удар
«Валенсия» потерпела поражение в товарищеском матче с миланским «Интером».
«Валенсия» потерпела поражение в товарищеском матче с миланским «Интером».
Встреча завершилась со счётом 1:1 (6:7 — по пенальти).
Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, «летучие мыши» вышли вперёд усилиями полузащитника Карлоса Солера. Незадолго до окончания матча, на 81-й минуте, нападающий Маттео Политано спас нерадзурри от поражения.
В серии пенальти точнее оказался «Интер», футболисты которого реализовали все шесть попыток. У «Валенсии» не сумел реализовать свой удар защитник Эсекьель Гарай. При этом российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев, вышедший на поле на замену в середине второго тайма, был точен с одиннадцатиметровой отметки.
В прошлом сезоне «Интер» занял четвёртое место в итальянской Серии А. «Валенсия» финишировала четвёртой в испанской Примере.