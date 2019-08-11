«Бенфика» разгромила «Пасуш де Феррейра» в 1-м туре чемпионата Португалии
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» одержали разгромную победу над «Пасуш де Феррейра» в первом туре чемпионата Португалии.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» одержали разгромную победу над «Пасуш де Феррейра» в первом туре чемпионата Португалии.
Субботняя встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счетом 5:0. В составе «Бенфики» дубль оформил Пицци (32-я, 75-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, Нуну Тавареш (26-я), Харис Сеферович (70-я) и Карлуш Винисиус (84-я).
«Бенфика» во втором туре 17 августа в гостях сыграет с «Белененсишем», а «Пасуш де Феррейра» на следующий день примет «Санта-Клару».