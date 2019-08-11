Зинченко установил рекорд АПЛ
В первом туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» — 5:0.
В первом туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» — 5:0.
Полузащитник «горожан» Александр Зинченко установил уникальное достижение для лиги. Его команда одержала победу во всех последних 23 матчах, в которых он выходил на поле. Аналогичную серию имеет на своем счету только Давид Сильва.
В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Ман Сити», забил один мяч и отдал пять голевых передачах.
|Мануэль Пеллегрини
|Хосеп Гвардьола
|Габриэл Жезус(Кайл Уокер)
|25′
|Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)
|51′
|Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)
|75′
|Серхио Агуэро
|86′
|Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)
|90+1′
|1
|Лукаш Фабяньски
|31
|Эдерсон
|3
|Аарон Крессуэлл
|2
|Кайл Уокер
87′
|4
|Фабиан Бальбуэна
61′
|5
|Джон Стоунс
|23
|Исса Диоп
|11
|Александр Зинченко
|24
|Райан Фредерикс
|14
|Эмерик Ляпорт
|10
|Мануэль Лансини
|16
|Родриго Эрнандес
|41
|Деклан Райс
|7
|Рахим Стерлинг
90+3′
|22
|Себастьен Алле
|26
|Рияд Махрез
|19
|Джек Уилшир
56′
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|11
|Роберт Снодграсс
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
62′66′
|21
|Давид Сильва
80′
|9
|Хавьер Эрнандес
|47
|Фил Фоден
|30
|Майкл Антонио
45′
|9
|Габриэл Жезус
69′
|18
|Пабло Форнальс
|10
|Серхио Агуэро
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)