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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зинченко установил рекорд АПЛ

В первом туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» — 5:0.

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Источник: AP 2019

Полузащитник «горожан» Александр Зинченко установил уникальное достижение для лиги. Его команда одержала победу во всех последних 23 матчах, в которых он выходил на поле. Аналогичную серию имеет на своем счету только Давид Сильва.

В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Ман Сити», забил один мяч и отдал пять голевых передачах.

Вест Хэм Юнайтед
0:5
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 110.08.2019, 14:30 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниХосеп Гвардьола
Голы
Габриэл Жезус(Кайл Уокер)25′
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)51′
Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)75′
Серхио Агуэро86′
Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)90+1′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
31Эдерсон
3Аарон Крессуэлл
2Кайл Уокер
87′
4Фабиан Бальбуэна
61′
5Джон Стоунс
23Исса Диоп
11Александр Зинченко
24Райан Фредерикс
14Эмерик Ляпорт
10Мануэль Лансини
16Родриго Эрнандес
41Деклан Райс
7Рахим Стерлинг
90+3′
22Себастьен Алле
26Рияд Махрез
19Джек Уилшир
56′
17Кевин Де Брейне
79′
11Роберт Снодграсс
8Илкай Гюндоган
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
62′66′
21Давид Сильва
80′
9Хавьер Эрнандес
47Фил Фоден
30Майкл Антонио
45′
9Габриэл Жезус
69′
18Пабло Форнальс
10Серхио Агуэро
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)14
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые1
6Фолы13
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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