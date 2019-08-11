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10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок клуба АПЛ проиграл 19 матчей подряд и установил антирекорд

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» Джек Грилиш проиграл 19-й матч подряд в составе своей команды и установил антирекорд турнира.

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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте OptaJoe.

Ранее 10 августа «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэму» — 1:3. Матч прошел в Лондоне, Грилиш вышел в стартовом составе. Таким образом, он проиграл 19-й подряд матч в рамках Премьер-лиги. Неудачная серия англичанина началась в сезоне-2014/2015 и продолжилась в следующем сезоне. В общей сложности 18 поединков с его участием завершились поражением «Астон Виллы».

В последних трех сезонах «Астон Вилла» играла в Чемпионшипе. По итогам розыгрыша-2018/2019 клуб завоевал путевку в Премьер-лигу. 23-летний Грилиш — воспитанник «Астон Виллы».

Тоттенхэм Хотспур
3:1
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 110.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноДин Смит
Голы
Танги Ндомбеле(Лукас Моура)73′
Джон Макгинн(Тайрон Мингс)9′
Харри Кейн86′
Харри Кейн(Мусса Сиссоко)90′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Том Хитон
3Дэнни Роуз
3Нил Тэйлор
4Тоби Алдервейрелд
22Бьорн Энгелс
6Давинсон Санчес
27Ахмед Эль-Мохамади
16Кайл Уокер-Питерс
40Тайрон Мингс
17Мусса Сиссоко
7Джон Макгинн
10Харри Кейн
10Джек Грилиш
27Лукас Моура
21Анвар Эль-Гази
8Харри Уинкс
64′
14Конор Хурихэйн
82′
23Кристиан Эриксен
6Дуглас Луис
28Танги Ндомбеле
90′
9Мораес Феррейра Уэсли
74′
29Оливер Скипп
26Жонатан Коджья
11Эрик Ламела
87′88′
17Махмуд Хассан Трезеге
59′
14Жорж-Кевин Нкуду
23Хосе Игнасио Хота
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
31Удары (всего)7
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
14Угловые0
13Фолы9
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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