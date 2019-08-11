Игрок клуба АПЛ проиграл 19 матчей подряд и установил антирекорд

Ранее 10 августа «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэму» — 1:3. Матч прошел в Лондоне, Грилиш вышел в стартовом составе. Таким образом, он проиграл 19-й подряд матч в рамках Премьер-лиги. Неудачная серия англичанина началась в сезоне-2014/2015 и продолжилась в следующем сезоне. В общей сложности 18 поединков с его участием завершились поражением «Астон Виллы».