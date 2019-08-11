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10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Хеа не подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», «Реал» следит за ситуацией

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не подписывал новый контракт с клубом, сообщает The Mirror.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что ему предложили долгосрочное соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Контракт испанца рассчитан до лета 2020 года. С января он может вести переговоры с другими клубами, «Реал» следит за ситуацией.

28-летний Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «МЮ», в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл «на ноль». Если он подпишет соглашение с «красными дьяволами», то станет самым высокооплачиваемым вратарем мира.

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