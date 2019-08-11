Де Хеа не подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», «Реал» следит за ситуацией

Ранее появилась информация, что ему предложили долгосрочное соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Контракт испанца рассчитан до лета 2020 года. С января он может вести переговоры с другими клубами, «Реал» следит за ситуацией.