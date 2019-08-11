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10:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, когда ждать возвращения в строй лидера команды Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

Перед поездкой в США аргентинский форвард получил травму икроножной мышцы правой ноги первой степени.

— Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту ла лиги, — цитирует Goal Вальверде. — Это выглядит сложно.

В первом туре чемпионата Испании 25 августа «Барселона» сыграет с «Атлетиком».

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