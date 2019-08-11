Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, когда ждать возвращения в строй лидера команды Лионеля Месси.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, когда ждать возвращения в строй лидера команды Лионеля Месси.
Перед поездкой в США аргентинский форвард получил травму икроножной мышцы правой ноги первой степени.
— Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту ла лиги, — цитирует Goal Вальверде. — Это выглядит сложно.
В первом туре чемпионата Испании 25 августа «Барселона» сыграет с «Атлетиком».