Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара
Каталонский журналист Жерар Ромеро рассказал, как продвигаются переговоры о трансфере нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону».
Каталонский журналист Жерар Ромеро рассказал, как продвигаются переговоры о трансфере нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону».
По информации источника, в настоящее время «Барселона» делает всё, чтобы закончить сделку в течение недели. Руководство клуба дало добро на этот трансфер.
Ранее стало известно, что помимо «Барселоны» на Неймара претендует их непримиримый соперник — мадридский «Реал», однако в настоящее время «Барселона» опережает их в этой гонке.
«ПСЖ» и «Барселона» обсуждают вариант обмена Неймара на вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду, а также нападающего Усмана Дембеле и защитника