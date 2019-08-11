СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Мойес может возглавить клуб MLS «Интер Майами»

По информации издания, 56-летний специалист входит в короткий список претендентов на данную должность. Отмечается, что владельцы команды, в числе которых Дэвид Бекхэм, находятся в активном поиске главного тренера, в ближайшее время они должны объявить имя наставника команды. Утверждается, что на пост главного тренера также претендуют француз Тьерри Анри, наставник итальянского «Наполи» Карло Анчелотти и бывший главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо.