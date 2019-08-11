«Бавария» планирует отказаться от покупки Зане после его травмы

Ранее сообщалось, что Зане близок к переходу в мюнхенский клуб за рекордные € 110 млн. Однако игрок получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1). Позже у 23-летнего Зане диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, что повлияло на интерес «Баварии». Ожидается, что немецкий полузащитник перенесёт операцию и пропустит шесть-семь месяцев, которые уйдут на восстановление.