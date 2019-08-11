Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха
Юный персональный болельщик форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха ради фотографии с кумиром разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, cообщает Sky Sports.
Юный персональный болельщик форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха ради фотографии с кумиром разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, cообщает Sky Sports.
11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда он и его 10-летний брат Исаак побежали за машиной нападающего. Мальчик упал с подозрением на перелом носа. Однако Салах заметил, что его юный болельщик попал в затруднительное положение, поэтому повернул назад, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.
Футболист сфотографировался с каждым из братьев, которые все летние каникулы гуляли рядом с базой «Ливерпуля», мечтая о встрече с ним.