Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха

11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда он и его 10-летний брат Исаак побежали за машиной нападающего. Мальчик упал с подозрением на перелом носа. Однако Салах заметил, что его юный болельщик попал в затруднительное положение, поэтому повернул назад, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.