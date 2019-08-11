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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха

Юный персональный болельщик форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха ради фотографии с кумиром разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, cообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда он и его 10-летний брат Исаак побежали за машиной нападающего. Мальчик упал с подозрением на перелом носа. Однако Салах заметил, что его юный болельщик попал в затруднительное положение, поэтому повернул назад, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.

Футболист сфотографировался с каждым из братьев, которые все летние каникулы гуляли рядом с базой «Ливерпуля», мечтая о встрече с ним.

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