Клуб казахстанца упустил победу в матче чемпионата Голландии из-за VAR и пенальти на 96-й минуте

Игра второго тура в Ситтарде завершилась со счетом 1:1. На 59-й минуте «Хераклес» вышел вперед после мяча Силвестера ван дер Ватера, но на 96-й Марк Димерс с пенальти спас «Фортуну» от поражения. При этом у гостей в первом тайме после систем видеопомощи (VAR) был отменен гол.

Домашний разгром, бунт болельщиков и перезагрузка команды. Как Меркель начал новый сезон в Голландии.

В прошедшем матче Меркель провел все 90 минут. Его клуб набрал первое очко в сезоне и идет на 14-м месте из 18 клубов.

В следующем туре «Хераклес’примет дома ПСВ, который в прошлом сезоне стал вице-чемпионом. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.