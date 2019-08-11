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16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца упустил победу в матче чемпионата Голландии из-за VAR и пенальти на 96-й минуте

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель сыграл за «Хераклес» в гостевом матче чемпионата Голландии против «Фортуны», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра второго тура в Ситтарде завершилась со счетом 1:1. На 59-й минуте «Хераклес» вышел вперед после мяча Силвестера ван дер Ватера, но на 96-й Марк Димерс с пенальти спас «Фортуну» от поражения. При этом у гостей в первом тайме после систем видеопомощи (VAR) был отменен гол.

Домашний разгром, бунт болельщиков и перезагрузка команды. Как Меркель начал новый сезон в Голландии.

В прошедшем матче Меркель провел все 90 минут. Его клуб набрал первое очко в сезоне и идет на 14-м месте из 18 клубов.

В следующем туре «Хераклес’примет дома ПСВ, который в прошлом сезоне стал вице-чемпионом. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года. В прошлом сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В мае «Хераклес» продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.

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