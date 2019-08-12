Моуринью: Фавориты АПЛ — МС, «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»

«Фаворитами являются четыре команды. “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм Хотспур”, “Ливерпуль” и второй состав “Манчестер Сити”. Когда посмотрел на скамейку “Сити” и увидел игроков, которые не попали в стартовый состав, начал думать, что даже их вторая команда могла бы стать чемпионом», — приводит слова Моуринью журналистка Мелисса Редди на своей странице в «Твиттере».