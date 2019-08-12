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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Фавориты АПЛ — МС, «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне работающий экспертом на телеканале Sky Sports, назвал претендентов на чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

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Источник: Reuters

«Фаворитами являются четыре команды. “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм Хотспур”, “Ливерпуль” и второй состав “Манчестер Сити”. Когда посмотрел на скамейку “Сити” и увидел игроков, которые не попали в стартовый состав, начал думать, что даже их вторая команда могла бы стать чемпионом», — приводит слова Моуринью журналистка Мелисса Редди на своей странице в «Твиттере».

«Манчестер Сити» дважды стал чемпионом АПЛ в последних двух сезонах. В первом туре нынешней кампании команда Хосепа Гвардиолы в Лондоне разгромила «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0.

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