Моуринью: Фавориты АПЛ — МС, «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне работающий экспертом на телеканале Sky Sports, назвал претендентов на чемпионский титул английской
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне работающий экспертом на телеканале Sky Sports, назвал претендентов на чемпионский титул английской
«Фаворитами являются четыре команды. “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм Хотспур”, “Ливерпуль” и второй состав “Манчестер Сити”. Когда посмотрел на скамейку “Сити” и увидел игроков, которые не попали в стартовый состав, начал думать, что даже их вторая команда могла бы стать чемпионом», — приводит слова Моуринью журналистка Мелисса Редди на своей странице в «Твиттере».
«Манчестер Сити» дважды стал чемпионом АПЛ в последних двух сезонах. В первом туре нынешней кампании команда Хосепа Гвардиолы в Лондоне разгромила «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0.