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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью: «МЮ» нужно подумать о победе в Лиге Европы

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, чего стоит ждать от «МЮ» в новом сезоне.

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Источник: AP 2019

По его словам, команде Уле Гуннара Сульшера нужно побороться за победу в Лиге Европы.

— Для начала «МЮ» нужно подумать о победе в Лиге Европы, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Когда клуб такого масштаба, с такой историей и потенциалом оказывается в турнире, который обычно не для него, ему следует побеждать в нем. Также команда должна почувствовать, что способна бороться за победу в чемпионате Англии. Хотя в итоге даже финиш в первой четверке был бы неплохим.

В прошлом сезоне победа в чемпионате Англии была нереальной. Когда я говорил, что второе место — величайшее достижение, то не шутил. Разница с победителем была невероятной. Мы не проделали достаточной работы на рынке, чтобы бороться за победу.

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