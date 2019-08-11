Моуринью: «МЮ» нужно подумать о победе в Лиге Европы

— Для начала «МЮ» нужно подумать о победе в Лиге Европы, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Когда клуб такого масштаба, с такой историей и потенциалом оказывается в турнире, который обычно не для него, ему следует побеждать в нем. Также команда должна почувствовать, что способна бороться за победу в чемпионате Англии. Хотя в итоге даже финиш в первой четверке был бы неплохим.