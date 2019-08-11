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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Обамеянга

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Ньюкасл Юнайтед».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Итоговый счёт матча 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Автором результативного удара стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Голевую передачу ему отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

В параллельном матче встречались «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Матч завершился без забитых мячей.

В следующем туре «Арсенал» будет принимать «Бёрнли» (17 августа), «Ньюкасл Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (17 августа), «Лестер Сити» на выезде будет противостоять «Челси» (18 августа), а «Вулверхэмптон» дома встретится с «Манчестер Юнайтед» (19 августа).

Ньюкасл Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 111.08.2019, 16:00 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсУнаи Эмери
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)58′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Бернд Лено
3Пол Дамметт
5Сократис Папастатопулос
5Фабиан Шер
18Начо Монреаль
6Джамал Ласкеллес
21Калум Чемберс
19Хавьер Манкильо
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
11Мэтт Ритчи
29Маттео Гендузи
14Исаак Хэйден
34Гранит Джака
81′
24Мигель Альмирон
18′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
9Жоэлинтон
7Генрих Мхитарян
37′84′
8Джонджо Шелви
54′
35Габриел Мартинелли
15Йетро Виллемс
28Джозеф Уиллок
64′
36Шон Лонгстафф
67′
8Дани Себальос
10Аллан Сен-Максимен
24Рис Нелсон
25′71′
19Николя Пепе
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы7
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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