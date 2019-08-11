«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Обамеянга
В матче 1-го тура английской
В матче 1-го тура английской
Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в
Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Автором результативного удара стал
В параллельном матче встречались «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Матч завершился без забитых мячей.
В следующем туре «Арсенал» будет принимать «Бёрнли» (17 августа), «Ньюкасл Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (17 августа), «Лестер Сити» на выезде будет противостоять «Челси» (18 августа), а «Вулверхэмптон» дома встретится с «Манчестер Юнайтед» (19 августа).
|Стив Брюс
|Унаи Эмери
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
|58′
|1
|Мартин Дубравка
|1
|Бернд Лено
|3
|Пол Дамметт
|5
|Сократис Папастатопулос
|5
|Фабиан Шер
|18
|Начо Монреаль
|6
|Джамал Ласкеллес
|21
|Калум Чемберс
|19
|Хавьер Манкильо
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|11
|Мэтт Ритчи
|29
|Маттео Гендузи
|14
|Исаак Хэйден
|34
|Гранит Джака
81′
|24
|Мигель Альмирон
18′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|9
|Жоэлинтон
|7
|Генрих Мхитарян
37′84′
|8
|Джонджо Шелви
54′
|35
|Габриел Мартинелли
|15
|Йетро Виллемс
|28
|Джозеф Уиллок
64′
|36
|Шон Лонгстафф
67′
|8
|Дани Себальос
|10
|Аллан Сен-Максимен
|24
|Рис Нелсон
25′71′
|19
|Николя Пепе
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)