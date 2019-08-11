Гол Исламхана с пенальти принес «Кайрату» победу над «Таразом» в 22-м туре КПЛ
Алматинцы продолжили погоню за лидером и сохранили отставание в один балл.
Алматинцы продолжили погоню за лидером и сохранили отставание в один балл.
Алматинский «Кайрат» переиграл «Тараз» в матче 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча, состоявшаяся в Таразе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит на 83-й минуте, а его автором стал Бауыржан Исламхан, который реализовал пенальти.
Эта победа стала для подопечных Алексея Шпилевского четвертой подряд в КПЛ. Теперь в активе «Кайрата» 44 очка. Алматинцы продолжают отставать от лидирующего костанайского «Тобола», который в рамках этого тура обыграл павлодарский «Иртыш» со счетом 2:0, на один балл.
Также в данные минуты свой матч доигрывает «Астана», которая выигрывает у «Актобе» — 2:1. В случае победы «Астана» догонит «Кайрат» и сместит его на третью строчку по дополнительным показателям.
Ранее в рамках 22-го тура шымкентский «Ордабасы» обыграл карагандинский «Шахтер» со счетом 2:1, кызылординский «Кайсар» переиграл «Атырау» — 3:1, а талдыкорганский «Жетысу» взял вверх над кокшетауским «Окжетпесом» — 1:0.