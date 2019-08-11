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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил «Шахтер» в матче с тремя голами

Счет открыл Щеткин.

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Источник: Instagram

Карагандинский «Шахтер» проиграл шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 22-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 1:2.

У «Ордабасы» на 30-й минуте забил форвард Алексей Щеткин, а на 51-й отличился боснийский полузащитник Мирзад Механович. Автором единственного гола «Шахтера» на 59-й минуте стал хавбек Еркебулан Нургалиев.

С 40 очками «Ордабасы» идет на четвертом месте, а «Шахтер» с 30 баллами занимает седьмую строчку.

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