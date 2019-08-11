«Ордабасы» победил «Шахтер» в матче с тремя голами
Счет открыл Щеткин.
Счет открыл Щеткин.
Карагандинский «Шахтер» проиграл шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 22-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 1:2.
У «Ордабасы» на 30-й минуте забил форвард Алексей Щеткин, а на 51-й отличился боснийский полузащитник Мирзад Механович. Автором единственного гола «Шахтера» на 59-й минуте стал хавбек Еркебулан Нургалиев.
С 40 очками «Ордабасы» идет на четвертом месте, а «Шахтер» с 30 баллами занимает седьмую строчку.