«Ордабасы» победил «Шахтер» в матче с тремя голами

Источник: Instagram

Карагандинский «Шахтер» проиграл шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 22-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 1:2.

У «Ордабасы» на 30-й минуте забил форвард Алексей Щеткин, а на 51-й отличился боснийский полузащитник Мирзад Механович. Автором единственного гола «Шахтера» на 59-й минуте стал хавбек Еркебулан Нургалиев.

С 40 очками «Ордабасы» идет на четвертом месте, а «Шахтер» с 30 баллами занимает седьмую строчку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N5WqmgZSA6U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vVvxNYqAodM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.