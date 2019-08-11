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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Иртыш» в гостях и остался на первом месте в КПЛ

Голы случились после перерыва.

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Источник: Instagram

Павлодарский «Иртыш» проиграл костанайскому «Тоболу» в домашнем матче 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 0:2.

Вперед «Тобол» вышел на 59-й минуте, когда забил форвард Бауыржан Турысбек, а автором второго гола на 75-й стал полузащитник Максим Федин, реализовавший пенальти за фол венгерского хавбека «Иртыша» Патрика Хиди против ивуарийского форварда Сенина Себаи.

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С 45 очками «Тобол» сохранил лидерство в КПЛ, а «Иртыш» с 17 баллами идет на предпоследней, 11-й, строчке, борясь за выживание.

Таким образом, «Тобол» стал победителем второго круга КПЛ.

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