«Тобол» победил «Иртыш» в гостях и остался на первом месте в КПЛ
Голы случились после перерыва.
Голы случились после перерыва.
Павлодарский «Иртыш» проиграл костанайскому «Тоболу» в домашнем матче 22-м туре казахстанской
Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 0:2.
Вперед «Тобол» вышел на 59-й минуте, когда забил форвард Бауыржан Турысбек, а автором второго гола на 75-й стал полузащитник Максим Федин, реализовавший пенальти за фол венгерского хавбека «Иртыша» Патрика Хиди против ивуарийского форварда Сенина Себаи.
С 45 очками «Тобол» сохранил лидерство в КПЛ, а «Иртыш» с 17 баллами идет на предпоследней, 11-й, строчке, борясь за выживание.
Таким образом, «Тобол» стал победителем второго круга КПЛ.