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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вырвала победу у «Актобе» и закончила второй круг КПЛ выше «Кайрата»

Действующий чемпион позволил сопернику отыгрываться с 0:2.

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Источник: Instagram

Футболисты «Актобе» проиграли «Астане» в домашнем матче 22-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 11 августа, на стадионе имени Кобыланды Батыра и завершилась со счетом 2:3, а в ходе нее хозяева отыгрались с 0:2.

На восьмой минуте «Астана» вышла вперед после гола белорусского полузащитника Ивана Маевского, а на 53-й исландский хавбек Рунар Мар Сигурьонссон удвоил преимущество гостей.

На это «Актобе» ответил дублем Абата Аймбетова. Форвард сборной Казахстана забил на 56-й и 83-й минутах.

Победу же «Астане» принес вышедший на замену Роман Муртазаев, который отличился на 86-й минуте.

С 44 очками «Астана» завершила второй круг на втором месте, отставая от «Тобола» на один балл и опережая «Кайрат» по разнице мячей. Замыкает таблицу «Актобе», который имеет четыре очка и идет 12-м.

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