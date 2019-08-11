«Астана» вырвала победу у «Актобе» и закончила второй круг КПЛ выше «Кайрата»
Действующий чемпион позволил сопернику отыгрываться с 0:2.
Действующий чемпион позволил сопернику отыгрываться с 0:2.
Футболисты «Актобе» проиграли «Астане» в домашнем матче 22-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 11 августа, на стадионе имени Кобыланды Батыра и завершилась со счетом 2:3, а в ходе нее хозяева отыгрались с 0:2.
На восьмой минуте «Астана» вышла вперед после гола белорусского полузащитника Ивана Маевского, а на 53-й исландский хавбек Рунар Мар Сигурьонссон удвоил преимущество гостей.
На это «Актобе» ответил дублем Абата Аймбетова. Форвард сборной Казахстана забил на 56-й и 83-й минутах.
Победу же «Астане» принес вышедший на замену Роман Муртазаев, который отличился на 86-й минуте.
С 44 очками «Астана» завершила второй круг на втором месте, отставая от «Тобола» на один балл и опережая «Кайрат» по разнице мячей. Замыкает таблицу «Актобе», который имеет четыре очка и идет 12-м.