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22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый матч Лэмпарда — катастрофа! «Челси» разгромлен на «Олд Траффорд»

Дубль Рашфорда и две голевые передачи Погба принесли «Манчестер Юнайтед» крупную победу.

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Дебют Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси» завершился разгромным поражением.

Новички «МЮ» и «Челси»

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» по-разному вели себя в трансферное окно межсезонья. Лондонский клуб проигнорировал летний рынок из-за трансферного бана от ФИФА. Единственным новичком для нового главного тренера Лэмпарда стал приобретённый зимой 2019-го у дортмундской «Боруссии» полузащитник Кристиан Пулишич. Ещё «Челси» смог выкупить за 45 млн евро арендованного у «Реала» полузащитника Матео Ковачича.

Впрочем, Лэмпард, несмотря на все проблемы, включая потерю Эдена Азара, излучал перед стартом сезона позитив: «Мне не нужны новые игроки. Я очень доволен составом и хочу добиваться успеха. Хорошо, что нас списывают со счетов и ставят в прогнозах вне топ-4».

«Манчестер Юнайтед», напротив, потратил в летнее трансферное окно больше всех наряду с «Манчестер Сити»: 143,1 млн фунтов стерлингов (по данным Transfermarkt). Манкунианцы сделали Гарри Магуайра из «Лестера» самым дорогим защитником в истории футбола. Кроме того, усилили линию обороны за счет приобретения Аарона Ван-Биссака из «Кристал Пэлас» и взяли вингера «Суонси» Дэниела Джеймса.

Детали матча

По статистике первый тайм остался за «Челси». Команда Лэмпарда больше владела мячом (56% против 44%) и превзошла «Манчестер Юнайтед» по количеству ударов — 8:5 (в створ — 3:2). Но выиграли эти 45 минут хозяева. Пожалуй, справедливо. Пусть даже Тэмми Абрахам уже на 4-й минуте попал в штангу в результате несогласованных действий защитников манкунианцев при выходе из обороны после «стандарта», а Эмерсон перед перерывом пробил в перекладину, воспользовавшись одной из нескольких позиционных ошибок Ван-Биссака.

У «МЮ» лучше работал прессинг, особенно когда счёт стал 1:0. Слабым звеном в защитной линии «синих» оказался Курт Зума. Если в дебюте игры его «обрез» не завершился пропущенным мячом только благодаря сейву Кепы, то справедливо назначенный пенальти за фол Зумы на Маркусе Рашфорде подарил «МЮ» преимущество. Интересно, что сам же Рашфорд реализовал удар с «точки», забыв об известном правиле, согласно которому заработавший одиннадцатиметровый игрок не должен исполнять удар.

Второй тайм — песня «Манчестер Юнайтед»! Хозяева добили соперника двумя голами за две минуты. Первый эпизод начался с выигранного Гарри Магуайром единоборства у Абрахама. Хозяева убежали к воротам гостей, и их контрвыпад не испортил даже неточный пас Рашфорда. Андреас Перейра хорошо поддержал атаку, а Антони Марсьяль сыграл на опережение.

Третий гол родился в результате того, что команда Сульшера разбила неловкий ситуационный прессинг «синих» после потери гостями мяча. Шикарную длинную передачу вырезал Поль Погба, блестяще всё исполнил и автор гола Рашфорд.

При крупном счёте «Челси» совсем потерял баланс в линиях. «Синие» лезли вперёд, а манкунианцы ждали возможности для ещё одного контрвыпада. Идеальный получился на 81-й минуте, когда хозяева вышли от своих ворот в четыре передачи. Дальше всё решили Погба и свежий новичок Джеймс. Француз, конечно, периодически заигрывался, но доказал, что не собирается валять дурака из-за отказа «МЮ» продавать его в «Реал».

Резюме по игре

По изначальной расстановке команды Сульшера и Лэмпарда оказались похожи. Обе оборонялись в четыре защитника и два центральных полузащитника, а первую линию прессинга должны были обеспечивать четыре игрока группы атаки. У «Манчестер Юнайтед» это были Лингард (справа), Перейра (под нападающим), Рашфорд (слева) и Марсьяль (впереди). У «Челси» Педро (справа), Маунт (под нападающим), Баркли (слева) и Абрахам (впереди).

Если вы не очень внимательно следите за английским футболом, то, вероятно, удивились присутствию в основе «синих» Маунта и Абрахама. В прошлом сезоне оба они выступали на правах аренды за клубы Чемпионшипа. 20-летний Мэйсон забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач за «Дерби» Лэмпарда, а 21-летний Абрахам стал автором 26 голов за «Астон Виллу». Трансферный бан вынуждает Лэмпарда доверять собственной молодёжи.

Обе команды делают ставку на скорость и интенсивность, поэтому получилась быстрая игра с большим количеством переходов мяча. Брака в результате тоже хватало — иногда футболистов подводила спешка, отсутствовали готовые для передачи адресаты. Слаженность взаимодействий и тонус игроков не на высшем уровне, прежде всего, у «Челси». Манкунианцы, в конце концов, поймали нужную волну.

Впрочем, по «МЮ» пока тоже лучше не торопиться с выводами. В этом матче на «Олд Траффорд» перевесил более высокий класс группы атаки «Манчестер Юнайтед», которым вдобавок дали разбежаться. Кроме того, очень солидный матч выдал и новый лидер обороны манкунианцев Гарри Магуайр, остановивший многие атаки «Челси». У обладателя трансферного рекорда два заблокированных удара, четыре перехвата и семь выносов мяча, он выиграл почти все единоборства. В этот день Магуайр просто не имел права дать слабину.

Манчестер Юнайтед
4:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 111.08.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерФрэнк Лэмпард
Голы
Маркус Рэшфорд18′
Антони Марсьяль(Андреас Перейра)65′
Маркус Рэшфорд(Поль Погба)67′
Дэниэл Джеймс(Поль Погба)81′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Кепа Аррисабалага
29Аарон Ван-Биссака
28Сесар Аспиликуэта
23Люк Шоу
33Эмерсон
2Виктор Линделеф
69′
4Андреас Кристенсен
5Гарри Магуайр
15Курт Зума
36′
9Антони Марсьяль
80′
11Родригес Педро
6Поль Погба
19Мэйсон Маунт
39Скотт Мактоминэй
17Матео Ковачич
15Андреас Перейра
74′
8Росс Баркли
58′
21Дэниэл Джеймс
22Кристиан Пулишич
14Джесси Лингард
48′86′
9Тэмми Абрахам
57′66′
8Хуан Мануэль Мата
18Оливье Жиру
10Маркус Рэшфорд
86′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
52′73′
26Мэйсон Гринвуд
7Н`Голо Канте
90′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)18
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
15Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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