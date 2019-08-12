ПСЖ намерен обменять Неймара на Коутиньо и получить от «Барселоны» доплату
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает RMCsport.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает RMCsport.
По информации издания, руководство парижан изменило свою позицию, исходя из которой они хотели получить за форварда €222 млн. Теперь
Важно, что таким футболистом может стать атакующий полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо. Вероятность сделки повышается еще и потому, что, судя по сведениям французских СМИ, сам Неймар предпочитает вернуться в стан
ПСЖ может сделать официальное предложение уже на следующей неделе.