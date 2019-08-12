БАТЭ разгромил «Энергетик-БГУ», столичное «Динамо» одержало волевую победу над «Минском» в 17-м туре чемпионата Беларуси

Все мячи в поединке на поле «Борисов-Арены» были забиты в первом тайме, причем уже на исходе получаса игрового времени хозяева вели 4:0. Сначала мяч в свои ворота отправил полузащитник минчан Девид Тве, а затем Яссе Туоминен, Эрвейн Мукам и Станислав Драгун еще трижды поразили ворота Алексея Харитоновича. За 7 минут до перерыва Всеволод Садовский отыграл один гол, установив окончательный результат.