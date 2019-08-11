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23:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» по пенальти победила «Реал» в товарищеском турнире

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Римская «Рома» в серии пенальти победил мадридский «Реал» в товарищеском предсезонном футбольном турнире.

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Источник: AP 2019

Основное время встречи в Риме завершилось со счетом 2:2. Голы у хозяев забили Диего Перотти (34-я минута) и Эдин Джеко (40-я). В составе «Реала» отличились Марсело (16-я) и Каземиро (39-я).

В серии пенальти точнее были игроки «Ромы» — 5:4.

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