«Рома» по пенальти победила «Реал» в товарищеском турнире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Римская «Рома» в серии пенальти победил мадридский «Реал» в товарищеском предсезонном футбольном турнире.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Римская «Рома» в серии пенальти победил мадридский «Реал» в товарищеском предсезонном футбольном турнире.
Основное время встречи в Риме завершилось со счетом 2:2. Голы у хозяев забили Диего Перотти (34-я минута) и Эдин Джеко (40-я). В составе «Реала» отличились Марсело (16-я) и Каземиро (39-я).
В серии пенальти точнее были игроки «Ромы» — 5:4.